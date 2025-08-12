Tommy Pedroni: Er packt erste Details über "Das Sommerhaus der Stars" aus
Tommy Pedroni und seine Freundin Paulina Ljubas ziehen in diesem Jahr in "Das Sommerhaus der Stars" ein. Nun hat er erste Details verraten ...
Tommy Pedroni und Paulina Ljubas ziehen ins "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
© IMAGO / Gartner
Bald ist es endlich so weit! Die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. Die Kandidaten wurden bereits von RTL bekanntgegeben. Neben Hanka Rackwitz (56) und Pierre Paminski sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und Freund Ersin sind auch Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) am Start.
Die Staffel ist bereits abgedreht und natürlich wollen alle Fans wissen, wie es gelaufen ist. Und dazu gibt Tommy jetzt ein kleines, aber feines Update ...
Drama im "Sommerhaus der Stars"
Der Reality-Star hat eine Fragerunde bei Instagram gestartet. Dort geht es natürlich auch um "Das Sommerhaus der Stars".
Ein Fan will von dem 30-Jährigen wissen: "Gab's beim Sommerhaus viel Stress?" Darauf reagiert Tommy prompt. "Wie ihr wisst, darf ich nichts verraten ... Aber für die, die mich kennen und mir schon länger folgen, wissen ja, dass ich Probleme liebe und da wird es eine Menge geben. Les Problèmes!"
Soso, klingt nach ganz schön viel Zoff und Drama. Zwischen wem es krachen wird, welche Paare an den Spielen scheitern und wer am Ende das Rennen macht? Das bleibt Tommys Geheimnis. Doch eines ist jetzt schon klar: Die Zuschauer erwartet auf jeden Fall Drama, Drama, Drama!
"Das Sommerhaus der Stars" startet im September
In wenigen Wochen ist es auch endlich so weit. RTL hat den Starttermin bereits bekannt gegeben. "Das Sommerhaus der Stars" startet am 16. September 2025 bei RTL starten sowie vorab am 9. September auf RTL+.
Und folgende Paare kämpfen um den Titel:
Lina Baumann & Ryan Wöhrl
Paulina Ljubas & Tommy Pedroni
Tara Tabitha & Dennis Lodi
Jennifer Degenhart & Marvin Kleinen
Edda Pilz & Michael Klotz
Stefanie Schanzleh & Silva Gonzalez
Tina & Jochen Horst
Hanka Rackwitz & Pierre Paminski
Sarah Joelle Jahnel & Ersin
Luise Matejczyk & Pascal Zadow