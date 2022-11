"Sommerhaus der Stars": Schock! SIE muss jetzt in Therapie

Weiter stellt Katha klar, dass sie hofft, mit der Therapie die letzten Monate besser verarbeiten zu können. Konkret verarbeiten möchte die 27-Jährige nicht vorrangig die Trennung von Eric. Vor allem geht es ihr darum, was in den letzten Monaten alles über sie geäußert wurde, gerade in den sozialen Medien: "Ich rege mich zum Beispiel sehr über Lügen auf und das, was da in den letzten Monaten über mich geäußert wurde, waren ja zu 90 Prozent Lügen, gegen die ich ja auch vorgehe", erzählt sie.

Die Beziehung mit Eric Sindermann hat dennoch auch einige Spuren hinterlassen. So möchte Katha vorbeugend für mögliche nächste Beziehungen eine Therapie machen, damit sie überhaupt "wieder eine Beziehung aufbauen kann" und ihr "neuer Partner nicht unter dem zu leiden hat, was da in den letzten Monaten passiert ist."

Wir wünschen viel Kraft bei ihrem Vorhaben!