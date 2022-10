Das Sommerhaus der Stars: Gage gelüftet! Das verdienen die Promis

Zum Sieg hat es am Ende aber nur ein Paar geschafft. Patrick Romer und Antonia Hemmer können sich Promipaar des Jahres nennen und sich damit immerhin 50 000 zusätzliche Euro sichern. Doch ist der Preis, den sie für die Sendung zahlen müssen, am Ende höher als die Siegesprämie?

Vor allem der Bauer wird nach der Show heftig angefeindet. Denn er eckte extrem mit seinem Verhalten an! In der Zeit im Haus erniedrigte er immer wieder seine Freundin, brachte sie zum weinen und beleidigte sie. Ein absolutes No Go für die Zuschauer. Immerhin: Antonia hält noch zu ihrem Patrick. Doch es bleibt abzuwarten, ob die Liebe diesem Drama noch lange standhält, oder sie am Ende doch der Trennungsfluch vom "Sommerhaus der Stars" trifft....

