Sommerhaus der Stars: Security-Einsatz! Sam Dylan spoilert krasse Eskalation

Er verrät weiter: "Das geht so hoch her. Und es wurde ja schon immer gemunkelt, es gab einen Security-Einsatz, und den hat RTL damals auch schon mal bestätigt. Und ich hätte nicht gedacht, dass der gezeigt wird. Aber ich kann euch hier schon sagen: Ihr werdet den Security-Einsatz sehen."

Während in anderen Folgen "sehr viel rausgeschnitten" worden sei, sei bereits in Folge 9 einiges gezeigt worden und so soll es wohl auch in Episode 10 weitergehen. "In der nächsten Folge wird man ganz, ganz viele krasse Dinge sehen", verspricht Sam abschließend und macht damit extrem neugierig auf das Material. Wer wird wohl besonders eskalieren? Und wegen wem muss die Security einschreiten? Es bleibt spannend.