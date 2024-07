Umut Tekin im "Sommerhaus" 2024: Betrogen & ersetzt! Die Liebes-Geschichte mit Emma Fernlund

Für Umut Tekin ist "Das Sommerhaus der Stars" 2024 nicht das erste Format, das er gemeinsam mit einer Partnerin bestreiten möchte. Bereits 2023 stellte er seine damalige Beziehung mit Jana Maria Herz, die er bei "Bachelor in Paradise" 2022 kennen und lieben lernte, bei "Temptation Island VIP" auf die Probe. Zwar waren die beiden zu Beginn noch fest entschlossen, den Treuetest zu bestehen, dann kam jedoch Verführerin Emma Fernlund ins Spiel. Schnell entwickelte sie sich zu Umuts Bezugsperson in der Männer-Villa und die beiden verbrachten auffällig viel Zeit miteinander. Das entging weder den Zuschauern, noch Freundin Jana Maria in der Frauen-Villa. Spätestens auf dem letzten Einzel-Date von Umut und Emma in einer Unterkunft außerhalb der Villa mit privatem Whirlpool und Ausblick über Kroatien wurde klar: Da geht mehr als nur Freundschaft! Umut betrog seine Freundin Jana vor laufenden Kameras mit Verführerin Emma. Die Beziehung des "Bachelor in Paradise"-Paars zerbrach noch beim letzten Lagerfeuer endgültig in der Show.