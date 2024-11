Sommerhaus der Stars: Zum Wiedersehen – Tessa Bergmeier macht schockierendes Geständnis

Tessa postet jetzt den Trailer zum "Sommerhaus"-Wiedersehen, in dem zu sehen ist, wie sie weinend das Studio verlässt. Dazu schreibt sie: "Das ist der erste Moment, in dem alle den Trailer sehen – und damit auch sehen, was mit mir passiert ist. Seit meiner Zeit im Sommerhaus leide ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)."

Sie behauptet weiter: "Die Menschen dort haben mich gemobbt, mich mit Schreien und verletzenden Worten attackiert. Es war eine grausame und zermürbende Erfahrung, die tiefe Narben hinterlassen hat." Sie habe dennoch gelernt, zu verzeihen, sagt sie. Mobbing sei jedoch "niemals akzeptabel", niemand sollte so behandelt werden.