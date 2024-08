Mit ihren Emotionsausbrüchen und schnippischen Kommentaren legte sich Tessa Bergemeier in diversen TV-Formaten mit ihren Mitstreitern an. Ob sie diesem Muster im "Sommerhaus der Stars" 2024 treu bleiben wird? Immerhin kündigte sie schon vor Ausstrahlung an, dass es in der Sendung in diesem Jahr ordentlich krachen wird. "Es ist schon wahnsinnig krass, was ich erlebt habe, und wie Menschen sein können", berichtet sie in ihrer Instagram-Story, doch damit nicht genug: "Ich bin mir sicher, dass ich Anzeige gegen ein paar Menschen erstatten werde, man muss sich nicht alles gefallen lassen auf dieser Welt! Es ist wirklich ohne Worte!", gibt sie weiter preis. Ob sie hier von ihren Mitstreitern oder gar von ihrem eigenen Freund Jakob spricht, lässt das Model offen.

Auch ihr "Sommerhaus"-Mitbewohner Sam Dylan (33) ließ bereits pikante Details über die Dreharbeiten durchsickern und gab sogar zu, dass sich ein Paar bereits in der Show trennen wird. Da scheint der berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch wieder mächtig zuzuschlagen. Ob es sich dabei um Tessa und Jakob handeln könnte, bleibt abzuwarten.