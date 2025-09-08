„Sommerhaus”-Paar Jochen und Tina Horst äußern sich zu Kommunen-Gerüchten

Im offiziellen Videopodcast von „Das Sommerhaus der Stars” nehmen Jochen und Tina Horst nun zu den Gerüchten Stellung und klären auf. Jochen nimmt die wilden Spekulationen mit Humor: „Ich fand es ganz interessant, dass plötzlich alle etwas ganz anderes damit in Verbindung brachten, was es eigentlich war – und wie schnell das losging”, erklärt der Schauspieler. Er ergänzt: „Der Horst lebt mit zwei Frauen zusammen! Ich hab den Satz noch nicht mal ausgesprochen, da war das schon fünfundzwanzig Mal rum und kam zurück zu mir als … in einer Kommune.”