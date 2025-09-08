„Sommerhaus”-Paar Jochen und Tina Horst äußern sich zu Kommunen-Gerüchten
Jochen und Tina Horst sprechen Klartext: Leben sie wirklich in einer Sex-Kommune? Das „Sommerhaus der Stars”-Paar räumt jetzt mit allen Gerüchten auf!
Jochen und Tina Horst räumen mit Gerüchten auf.
© IMAGO / Gartner
Das „Sommerhaus der Stars” geht in eine neue Runde und sorgt mit seiner bunten Mischung prominenter Paare bereits vor Ausstrahlung für Gesprächsstoff. Besonders im Fokus: Jochen Horst (63) und seine Ehefrau Tina Horst (52). Nachdem der Schauspieler im letzten Jahr durch eine viel diskutierte Offenbarung bei „Promi Big Brother” Schlagzeilen machte, brodelt die Gerüchteküche weiter. Leben die beiden tatsächlich in einer wilden Kommune – oder ist alles ganz anders?
Die Ursprünge der Kommune-Gerüchte: Jochens „Promi BB”-Beichte
Im vergangenen Jahr sorgte Jochen Horst mit seiner Aussage für Sensation, nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit einer weiteren Frau zusammenzuleben. Schnell wurde auf Social Media und in den Medien gemutmaßt: Handelt es sich um eine offene Ehe, vielleicht gar um eine Sex-Kommune?
Jochen Horst reagiert gelassen auf die Spekulationen
Im offiziellen Videopodcast von „Das Sommerhaus der Stars” nehmen Jochen und Tina Horst nun zu den Gerüchten Stellung und klären auf. Jochen nimmt die wilden Spekulationen mit Humor: „Ich fand es ganz interessant, dass plötzlich alle etwas ganz anderes damit in Verbindung brachten, was es eigentlich war – und wie schnell das losging”, erklärt der Schauspieler. Er ergänzt: „Der Horst lebt mit zwei Frauen zusammen! Ich hab den Satz noch nicht mal ausgesprochen, da war das schon fünfundzwanzig Mal rum und kam zurück zu mir als … in einer Kommune.”
Die Wahrheit hinter der Wohngemeinschaft
Auch Tina Horst bezieht deutlich Stellung und erläutert, wie es tatsächlich zu der ungewöhnlichen Wohnkonstellation kam. Aufgrund eines beruflichen Umzugs nach Holland sei der Wohnungsmarkt herausfordernd gewesen.
„Die einzige Möglichkeit über Verbindung war eine riesige 400-Quadratmeter-Wohnung und da bot es sich an, dass man die eben sich teilt”, berichtet Tina. Die weitere Mitbewohnerin sei eine Bekannte gewesen. Eifersucht oder Missgunst? Fehlanzeige! Im Gegenteil: Die Gemeinschaft war rein praktisch motiviert.
Kein wilder Lebensstil: Klare Worte im Sommerhaus
Schon bei „Promi Big Brother” stellte Horst klar: „Das ist keine sexuelle Beziehung.” Vielmehr sei es eine Wohngemeinschaft auf Zeit gewesen, die durch den Mangel an günstigen Wohnungen in Holland entstanden ist. Mittlerweile leben Jochen und Tina Horst auch wieder alleine.
Fazit: Klare Verhältnisse bei Jochen und Tina Horst
Mit sympathischer Offenheit räumen Jochen und Tina Horst mit den Gerüchten um eine vermeintliche Kommune oder offene Ehe auf. Das Paar beweist damit nicht nur Humor, sondern auch, wie schnell Aussagen im Reality-TV-Kontext missverstanden werden. Für das „Sommerhaus der Stars” scheint das Paar also bestens gewappnet – mit echtem Zusammenhalt und großer Gelassenheit.