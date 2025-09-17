„Sommerhaus”-Star schwanger? Jetzt spricht sie Klartext

Im Juni 2025 stellte sich Tara in einer Instagram-Q&A-Runde direkt den Fragen ihrer Community. Viele wollten wissen, ob Kinder bei dem Paar schon ein Thema seien. Ihre Antwort: ehrlich und bodenständig. „Irgendwann bestimmt. Aber noch ist das kein Thema“, stellte sie klar. Außerdem betonte sie, dass sie so etwas frühestens nach zwei Jahren Beziehung öffentlich machen würde.