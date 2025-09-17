„Sommerhaus”-Star schwanger? Jetzt spricht sie Klartext
Fans spekulieren über Nachwuchs bei Tara Tabitha – die 32-Jährige reagiert mit harten Worten.
Nicht das erste Mal: Um Tara Tabitha ranken sich wilde Gerüchte.
© IMAGO / SEPA.Media
Aktuell sorgt Influencerin Tara Tabitha (32) im RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars” gemeinsam mit ihrem Freund Dennis Lodi (30) für Aufsehen. Das Paar will dort als echtes Dreamteam überzeugen – den vielen Gerüchten um ihre Streitereien zum Trotz. Doch während die beiden im TV alles auf ihren Sieg setzen, läuft online eine ganz andere Show ab: Fans rätseln, ob Tara ein Baby erwartet.
Tara Tabitha: Mit deutlichen Worten!
In einer Instagram-Story reagierte Tara Tabitha direkt auf möglicherweise aufkommende Spekulationen. Offen und unmissverständlich erklärt sie: „Wenn jemand schreibt: ‘Du bist schwanger!!’, dann drehe ich durch.“ Und weiter: „Erstens bin ich nicht dumm, bis drei zählen kann ich schon selber, zweitens würde ich dann wohl kaum die Symptome erzählen und drittens wird eine Schwangerschaft nur von mir bekannt gegeben und nicht von Fremden übergriffig erraten, vermutet oder unterstellt.“
Mit diesem deutlichen Statement unterstreicht Tara, dass sie nicht schwanger ist und solche Unterstellungen für sie respektlos und übergriffig sind. Für die 32-Jährige steht fest: Eine mögliche Schwangerschaft wäre allein ihre Entscheidung und ihre Nachricht – nicht etwas, das Fremde erraten oder im Netz verbreiten dürfen.
Der Ursprung der Baby-Spekulationen
Ende April 2025 machte Tara Tabitha ihre Liebe zu Dennis Lodi endlich offiziell – nach wochenlangen Spekulationen im Netz. Seitdem zeigen sie und Dennis regelmäßig verliebte Einblicke auf Instagram. Doch mit der neuen Öffentlichkeit kamen auch immer mehr neugierige Fragen – vor allem zum Thema Nachwuchs.
Im Juni 2025 stellte sich Tara in einer Instagram-Q&A-Runde direkt den Fragen ihrer Community. Viele wollten wissen, ob Kinder bei dem Paar schon ein Thema seien. Ihre Antwort: ehrlich und bodenständig. „Irgendwann bestimmt. Aber noch ist das kein Thema“, stellte sie klar. Außerdem betonte sie, dass sie so etwas frühestens nach zwei Jahren Beziehung öffentlich machen würde.
Genau diese Zurückhaltung brachte die Spekulationen ins Rollen. Fans interpretierten Taras Worte nach Belieben – und plötzlich machten Schwangerschaftsgerüchte die Runde. Warum diese nicht abreißen, kann sie selbst nicht erklären. Umso wichtiger war ihr nun die klare Ansage in ihrer Story.