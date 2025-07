Tara Tabitha & Dennis Lodi: Neues TV-Projekt und Liebes-Update zugleich!

Offiziell bestätigt ist es nicht, aber in der Trash-TV-Szene wird bereits spekuliert: Tara und Dennis könnten auch Teil der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" werden. Das würde perfekt in ihren Karriereplan passen – schließlich sind sie aktuell eines der heißesten Paare der Reality-Welt. Und nach dem Einzug in ein gemeinsames Leben samt eigener Sendung, scheint der nächste TV-Coup nur eine Frage der Zeit.