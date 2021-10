Sonja Zietlow: "Dschungelcamp"-Aus! Sie soll ersetzt werden

"Ich bin mehr als erfreut, geflasht. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Diese wunderbare Luft… tagsüber warm, aber 'ne trockene Luft, nachts etwas frischer und kühler – und einfach nur Natur pur!", berichtet Sonja nun ihren Fans via "Instagram" zu der baldigen Aussicht auf das nächste "Dschungelcamp". Doch das Traurige dabei, die Resonanz auf ihren Post fällt alles andere als positiv aus. So wettern einige User: "Die will doch echt keiner mehr sehen ...", "Was ist mit dem Gesicht passiert? Und was ist das für ein Haarschnitt?" sowie "Den Bohlen haben sie ja ausgetauscht, wäre jetzt an der Zeit, da auch mal aufzuräumen und sie auszutauschen." Autsch! Harte Worte, die an Sonja sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...