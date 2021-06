Sonya Kraus: Was macht die blonde "talk talk talk"-Queen aktuell?

Es ist ein Schnappschuss aus längst vergangener Zeit, den Sonya Kraus aktuell auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat. „Wie schön, wenn einem so eine Erinnerung in die Hand fällt“, schreibt die Moderatorin darunter. Mit Heißklebepistolen dürfte die Blondine selbst bestens vertraut gewesen sein, werkelte sie doch von 2003 bis 2006 in der TV-Show „Do It Yourself – S.O.S.“ auf ProSieben fröhlich herum. Doch diese Abschnitte ihrer Karriere hat sie offenbar ganz hinter sich gelassen. „Es hat so viel Spaß gemacht, gerade die Sendung ‚Do It Yourself – S.O.S.‘ damals, aber es war auch hart! Ich könnte das eben mit meinem heutigen Leben nicht mehr verbinden“, verriet Sonya Kraus kürzlich in einem Interview mit "Promiflash".