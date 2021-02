Angelika Kallwass: Heute bekommt sie nur 380 Euro Rente

Privat lebte Angelika Kallwass bis zum Schluss mit dem Juristen und Psychologen Wolfgang Kallwass in einer Ehe, die beiden bekamen zwei Töchter. Als ihr Ehemann 2018 im Alter von 89 Jahren starb, stellte sich bei dem einstigen TV-Star schnell die Erkenntnis ein, dass sie als Selbstständige nie in die Rentenkasse eingezahlt hatte. „Hätte ich es mal besser getan!“, erklärte Angelika Kallwass später in einer Web-Talkshow. Denn mit 380 Euro monatlich, die ihr nun an Rente aus ihren Jahren als Angestellte zustehen, könne man keine großen Sprünge machen. So arbeitet die frühere TV-Streitschlichterin auch mit über 70 Jahren weiter in ihrer Praxis und ist seit einiger Zeit auch als psychologische Beraterin für den Moderator Michael Steinbrecher in der freitäglichen SWR-Talkshow „Nachtcafé“ zu sehen. Ob es wieder eine derart streitlustige Sendung wie „Zwei bei Kallwass“ geben wird, bleibt aber abzuwarten. Das Geld hätte Angelika Kallwass heute scheinbar dringend nötig...

