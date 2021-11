Sophia Thiel: Erschütternde Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich

Sophia fühlt sich schlecht

"Momentan fühle ich mich gar nicht nach lachen und das schon die letzten Tage eigentlich nicht. Wie ich euch in meiner Story erzählt habe, durchlaufe ich aktuell wieder eine schwierige Phase... warum? Kann ich selbst manchmal nicht so genau sagen", schreibt Sophia zu zwei hübschen Fotos von sich. "Ich fühle mich tagsüber häufig müde/erschöpft und hab den starken Wunsch, für mich alleine zu sein und mich zurückzuziehen - wenn ich dann alleine bin, fühle ich mich antriebslos und will mich einfach nur mit Essen aufmuntern/betäuben?!"

Sie erklärt, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt und nach der Kontrolle sehnt, die sie zu "Hardcore-Trainingszeiten" hatte. Wegen ihrer Essstörung wolle sie diesen Weg allerdings nicht noch einmal beschreiten.