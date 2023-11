Sophia Thiel: Muskel-Wahnsinn!

Klar, fit war sie schon immer, begann mit 17, ihren Body auf Perfektion zu trainieren und wurde im Laufe der Zeit zu Deutschlands erfolgreichster Fitness-Influencerin – aber mal ehrlich, diese Muckis sind eine andere Hausnummer! Ihre Follower reagieren mit geteilten Meinungen auf den neuen Look: "Mega, du siehst Hammer aus, absolute Motivation", feiern die einen – andere klingen eher besorgt: "Ich hoffe, es fühlt sich von innen so an wie es von außen aussieht." Kein Wunder – 2021 machte Sophia bekannt, dass sie durch den ständigen Body-Druck mental am Ende sei, an Essstörungen leide und eine Auszeit nehmen müsse. Jetzt präsentiert sie ihren Körper in einer neuen Extremform, die kaum durch ein bisschen Fitness im Alltag zu erreichen ist. Soll das wirklich gesund sein?