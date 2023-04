Sophia Thomalla: Baby-Drama - Ihr Herz ist in 1000 Teile zerbrochen

Das Paar verkündete die frohe Botschaft via Instagram, "Bald sind wir zu dritt", freuen Loris und seine Liebste sich in einem Video, in dem beide sich in die Arme fallen. Oh je, da dürfte Sophia das Herz ganz schön schwer werden! Besonders bitter: Bei Sophia war Loris auch nach mehr als drei Jahren nicht bereit für diesen großen Schritt – aber bei Diletta war schon nach weniger als sechs Monaten alles klar … Aber Kopf hoch, Sophia! Vielleicht geht der Traum ja mit Boyfriend Alex Zverev in Erfüllung.

