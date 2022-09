Sophia Thomalla: Die bittere Wahrheit über ihre Beziehung zu Alexander Zverev

Jetzt spielt er also plötzlich Samariter. Alexander Zverev gründete eine Stiftung für an Diabetes erkrankte Kinder. Eine gute und selbstlose Tat. Oder doch eher Mittel zum Zweck? Neben seinem außergewöhnlichen Tennis-Talent ist Zverev vor allem für sein aggressives Verhalten auf dem Platz bekannt. Das soll sich jetzt ändern. Das Tennis-Ass gründete die „Alexander Zverev Foundation“. Eine Stiftung, die das lebensrettende Insulin sowie weitere wichtige Medikamente für Kinder, die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind, bereitstellt. „Wir Tennisspieler sind gut im Tennis, aber wir wollen auch für etwas bekannt sein, was wir außerhalb vom Sport machen“, so Alex. „Ich möchte als großartiger Tennisspieler in Erinnerung bleiben, aber auch als tolle Person, die einen Einfluss auf andere hat. Ich möchte ein Vorbild sein für bereits erkrankte Kinder.“