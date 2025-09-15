Sophia Thomalla: "Es ist auch eine Bestätigung ...!" Eindeutiges Statement zu den Trennungsgerüchten
Trennung von Alexander Zverev? Fans spekulieren nach Sophia Thomallas neuer Frisur über ihren Beziehungsstatus. Jetzt äußert sich die Moderatorin eindeutig.
Sophia Thomalla sitzt bei einem Match ihres Freundes Alex Zverev auf der Tribüne.
© IMAGO / Cover-Images
Um das Liebesleben von Sophia Thomalla (35) kommen immer wieder neue Spekulationen auf. Ist sie noch immer glücklich mit Tennis-Star Alexander Zverev (28)? Kriselt es? Oder sind sie gar längst getrennt? Jedes noch so kleine Detail wird daher von Fans und Medien ganz genau unter die Lupe genommen. Nun gibt es neuen Grund für Trennungs-Spekulationen – und der scheint diesmal ziemlich ernst zu sein …
Sophia Thomalla sorgt mit neuer Haarfarbe für Spekulationen
Die „Are You the One“-Moderatorin hat sich optisch verändert. Eine neue Haarfarbe musste her. Und wenn es nach der Meinung der Fans geht, kann das nur eines bedeuten: die Trennung von ihrem Freund Alex Zverev! Jetzt hat Sophia ganz offen auf die Spekulationen reagiert – und ihre Worte sind mehr als eindeutig!
Direkte Reaktion auf die Trennungsgerüchte: Klare Worte von Sophia Thomalla
In einem Interview mit „RTL Exclusiv“ wird die Moderatorin direkt angesprochen: Hat sie sich die Haare gefärbt, weil sie sich getrennt hat? Sophia findet dazu deutliche Worte:
„Mir geht’s einfach unfassbar auf die Nerven, ich mein’s wirklich ernst!“ erklärt sie und legt nach: „Die Frage regt mich schon auf. Dürfen wir Frauen uns jetzt nicht mal irgendwelche Strähnchen färben lassen, die mir jetzt übrigens nicht gefallen haben, wie man sieht, weil ich bin ja jetzt schon wieder dunkler geworden […]. Hat überhaupt nicht zu mir gepasst.“
Sophia Thomalla bleibt trotz Gerüchten gelassen
Auch wenn sie von den permanenten Gerüchten um ihren Beziehungsstatus genervt ist, sieht sie es als eine Art Kompliment.
„Am Ende des Tages ist es auch eine Bestätigung dafür, dass es bei mir ziemlich gut läuft“, erklärt sie. „Sonst würden die Leute so einen Schwachsinn nicht bewerten.“ Trotz der Nerven behält Sophia ihre Gelassenheit – und lässt die Frage nach einer Trennung letztendlich offen …