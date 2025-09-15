Sophia Thomalla: "Es ist auch eine Bestätigung ...!" Eindeutiges Statement zu den Trennungsgerüchten

In einem Interview mit „RTL Exclusiv“ wird die Moderatorin direkt angesprochen: Hat sie sich die Haare gefärbt, weil sie sich getrennt hat? Sophia findet dazu deutliche Worte:

„Mir geht’s einfach unfassbar auf die Nerven, ich mein’s wirklich ernst!“ erklärt sie und legt nach: „Die Frage regt mich schon auf. Dürfen wir Frauen uns jetzt nicht mal irgendwelche Strähnchen färben lassen, die mir jetzt übrigens nicht gefallen haben, wie man sieht, weil ich bin ja jetzt schon wieder dunkler geworden […]. Hat überhaupt nicht zu mir gepasst.“