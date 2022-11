Sophia Thomalla: Jetzt äußert sie sich zu Calvin Kleinens Liebeserklärung

Ist das etwa der nächste Ballermann-Hit? Calvin Kleinen, bekannt aus "Temptation Island" und "Are You The One - Realitystars in Love" hat einen Song rausgebracht! Gewidmet hat er ihn seiner Traumfrau Sophia Thomalla.

In der "RTL+"-Show "The Real Life - no filter" gab der 30-Jährige bereits einen kleinen Vorgeschmack auf seinen kommenden Liebessong: "Sophia Thomalla, macht mich balla balla, Sophia Thomalla, sie ist der Knaller", singt Calvin im Refrain. Jetzt ist der Song da! "Sophia" kann jetzt überall gestreamt werden.

Aber was sagt die Moderatorin zu Calvins musikalische Liebesbekundung?

