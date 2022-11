Sophia Thomalla & Calvin Kleinen: "Ich habe mich verliebt"

In einem Song, den Calvin zusammen mit dem Cast von "Are You The One - Realitystars in Love" aufnahm, rappte er bereits "Ich habe mich verliebt, weil Sophia moderiert", jetzt hat Calvin sogar einen ganzen Song namens "Sophia" aufgenommen! In der "RTL+"-Show "The Real Life - no filter" gibt der 30-Jährige einen kleinen Vorgeschmack auf seinen kommenden Liebessong: "Sophia Thomalla, macht mich balla balla, Sophia Thomalla, sie ist der Knaller", singt Calvin im Refrain.

Auf Calvins Liebeserklärung hat Sophia bisher noch nicht reagiert. Bleibt also spannend, wie die Moderatorin den Song finden wird!

Was passiert sonst noch im Liebesleben von Sophia Thomalla? Mehr dazu erfahrt ihr im Video!