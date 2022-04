Sophia Thomalla: Jetzt opfert sie ihre eigene Karriere für Freund Alex

Bei der diesjährigen "BMW Players Night" hatte Alexander Zverev seinen großen Auftritt. Und den wollte ihm seine Freundin Sophia Thomalla auch gönnen und gab sich ungewohnt zurückhaltend. Denn eigentlich gilt Sophia Thomalla als absolute Rampensau. Nun will sie jedoch ihrem Liebsten den Vortritt lassen. "Man hat ja so seine Verpflichtungen als Spielerfrau. Tatsächlich halte ich mich auch zurück, wenn es meine Veranstaltung wäre, würde ich anders aussehen, das weißt du doch", lässt sie den Reporter von "RTL" wissen. Ihr Freund Alexander Zverev scheint aber das Verhalten seiner Liebsten sehr zu freuen, wie er im Interview verrät: "Das ist immer schön, wenn sie dabei ist, es ist toll so ‘ne Freundin zu haben, die einen da komplett unterstützt“

Hoffentlich lässt Thomalla ihre Karriere nicht komplett schleifen. Es wäre schade um die talentierte 32-Jährige. Schließlich lieben die Fans sie und schrien vor Kurzem sogar noch danach, dass Sophia die Moderatorin Sylvie Meis von ihrem "Love Island" Thron stoßen soll.