Sylvie Meis: Die nächste TV-Abfuhr! Ersetzt durch eine Jüngere

Doch es kommt noch schlimmer, denn viele Zuschauer wissen bereits, wen sie statt Sylvie lieber sehen wollen: "Bitte nächstes Jahr Sophia Thomalla als Moderatorin!", heißt es vielfach…

Tatsächlich könnten auch die Verantwortlichen von "Love Island" bereits auf diesen Gedanken gekommen sein, schließlich ist Sophia als Kuppelshow-Expertin in Formaten wie "Are You The One?" oder "Date or Drop" beliebt beim Trash-TV-Publikum! Bei ihr klingen die Kommentare im Netz ganz anders: "Sophia rockt es einfach!" und "Sie ist Next Level!", wird hier gejubelt. Was wohl vor allem daran liegt, dass Thomalla mit ihren frechen Sprüchen und der lockeren Art deutlich frischer rüberkommt als Sylvie, die zwar flirtet wie eine Weltmeisterin, dabei aber oft ziemlich aufgesetzt wirkt.