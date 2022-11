Sophia Thomalla: Öffentliche Abrechnung mit Alexander Zverev

Es ist noch gar nicht lange her, als sie durch die Blume verriet, dass ihr die ganze Zweisamkeit langsam zu viel wird. "Das Jahr war extrem viel. Es gab keinen Zeitpunkt, wo man mal durchatmen kann", klagte sie. Klingt fast nach einem Seitenhieb gegen ihren Alex...

Sophia Thomalla ist ja nicht dafür bekannt, dass ihre Beziehung besonders lange halten. Bleibt zu hoffen, dass Alexander Zverev nicht das gleiche Schicksal wie seine Vorgänger ereilt...

Doch Sophia Thomalla scheint trotz der Unpünktlichkeit ganz glücklich in ihrer Beziehung zu sein, wie ihr nächstes Statement verrät: "Liebe ist doch für mich so der Sinn des Lebens, oder? Das ist doch so, bis man seine große Liebe gefunden hat. Und wenn man seine große Liebe gefunden hat, dann ist man doch eigentlich erfüllt. Also ich finde, Liebe gibt einem das im Leben, was Geld einem nicht geben kann." Dieser Satz mach doch Hoffnung...