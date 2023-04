Sophia Thomalla & Alex Zverev: Ihr Glück ist verpufft! Sie gehen auf Distanz

"Es ist keine romantische Geschichte", erinnert sie sich in der neuen Doku "Zverev – Der Unvollendete". Man habe halt manchmal miteinander geredet "und gedacht: 'Joah, kann was werden'", so Sophia. "Und dann entsteht es auf einmal plötzlich. Es ging sehr schnell." Uff, klingt ziemlich geschäftsmäßig. Sophia ist zwar für ihre harten Sprüche und taffe Art bekannt, doch dass sie in der ziemlich privaten Sendung kaum ein nettes Wort für ihren Liebsten übrig hat, gibt doch zu denken.

Tatsächlich meckert sie am laufenden Band über Alexander, beschwert sich etwa, dass sie für ihn "wie für ein Kind" kochen müsse. Über kulinarische Vorlieben könnte man sich womöglich noch einigen, doch was Sophia an ihrer mittlerweile anderthalbjährigen Beziehung stört, lässt sich wohl nicht so leicht aus der Welt schaffen. "Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen", analysiert sie knallhart. Ihr Alltag sei alles andere als kontinuierlich und Alexander könne "eben nur durch Disziplin und hartes Training zum Erfolg kommen". Wegen Drehs oder Events ist Sophia ständig auf reisen, und auch der Tennis-Profi kämpft rund um den Globus in Wettbewerben um den Sieg. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass sich die beiden nur selten sehen – wer weiß, wie genervt Sophia sonst wäre…

