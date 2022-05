Sophia Thomalla & Alex Zverev: Jetzt hat sie nur noch ein Ass im Ärmel

Sophia macht Druck

Auf Instagram postete sich die "Are You The One?"-Moderatorin jetzt vom Set der Dating-Show mit einem auffälligen Ring an DEM Finger – etwa einem Verlobungsring? Das vermuteten jedenfalls sofort Sophias Follower! Eine Antwort blieb sie zwar schuldig (und Insider geben Entwarnung) – aber die aufgeregten Reaktionen auf Instagram dürfte Show-Profi Sophia bei ihrem Klunker-Posing sicherlich ganz bewusst eingeplant haben …

Ob sie ihrem Alex damit auf die Sprünge helfen will? Gut möglich! Denn es war nicht der erste Wink mit dem Zaunpfahl: Schon kurz zuvor hatte sich Sophia im weißen Kleidchen gepostet und das Bild mit "Weddingday in Paros" untertitelt … Mal ehrlich, Sophia: So viele Hochzeits-Vibes in wenigen Tagen, das kann doch kein Zufall sein! Jetzt heißt es abwarten, ob sie mit ihren Botschaften auch bei ihrem Alex punkten kann …

