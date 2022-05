Sophia Thomalla & Alex Zverev: Jetzt präsentiert sie stolz ihren Ring

Das Sophia in ihrem Alex definitiv den Mann fürs Leben gefunden hat, wurde in den letzten Wochen immer mehr sichtbar! So betonte die extrovertierte Beauty auch erst neulich, dass sie sich mittlerweile angewöhnt hat, auf Veranstaltungen von Alex im Hintergrund zu bleiben, um ihm nicht die Show zu stehlen. Vor ein paar Jahren wäre so ein Sinneswandel von Sophia undenkbar gewesen! Doch Alex scheint den Löwen in seiner Liebsten gebändigt zu haben. Ist dies jetzt auch der Grund dafür, warum an Sophias Hand ein Ring funkelt, der absolut als Verlobungsring durchgehen könnte? Die Fans scheinen hinter dem "Brilli" jedenfalls ein eindeutiges Liebeszeichen zu erkennen. So heißt es unter dem Post: "Sophia, an dir strahlt alles".

Ob Sophia und Alex wohl in den nächsten Tagen Klarheit verschaffen? Wir können gespannt sein!