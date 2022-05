Sophia Thomalla: Völlig verändert! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Sophia gibt sich auf

Die sonst so freizügige Moderatorin hält sich neuerdings auffallend bedeckt, tauchte vorige Woche sogar im hochgeschlossenen Rollkragenpulli und ungeschminkt bei einem Tennis-Match ihres Lovers Alexander Zverev auf.

Und das nicht etwa, weil sie plötzlich ihre Style-Vorlieben geändert hätte: Sophia gibt offen zu, dass sie nur ihm zuliebe so brav auftritt: "Tatsächlich halte ich mich zurück, wenn es meine Veranstaltung wäre, würde ich anders aussehen", bekannte sie bei der "BMW Players Night" in München. "Man hat ja so seine Verpflichtungen als Spielerfrau." Ach, ja? Das sind ganz neue Töne von der einstigen Powerfrau, die noch im Oktober selbstbewusst beteuerte: "Ich bin jemand, der weiß komplett, was er will, und geht seinen Weg. Ich bin nicht abhängig von nichts und niemandem." Doch wie es aussieht, gibt in ihrem Leben (und Kleiderschrank) mittlerweile ein anderer den Takt vor …

