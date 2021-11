Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Baby-Pläne? Jetzt packt sie aus

Wünscht Sophia sich Kinder?

In der MDR-Talkshow "Riverboat" plaudert Sophia nun ungewohnt offen über ihr Privatleben. Kinder scheinen für sie noch keine Rolle zu spielen. "Jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich denke, jetzt passt es noch nicht so richtig", verrät die 32-Jährige. "Ich hab viel zu tun, das Jahr ist dicht und ich mache meinen Job wahnsinnig gerne. Und ich würde auch noch gerne Zeit mit meinen Freunden intensiv verbringen, möchte noch schön viel reisen."

Doch natürlich will sie nicht ausschließen, irgendwann Kinder mit ihrem Schatz zu bekommen! "Vielleicht ist es in zwei, drei Jahren anders und dann wünsche ich mir auch eine eigene Familie, aber Stand jetzt bin ich sehr zufrieden, wie es ist", stellt sie klar.