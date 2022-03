Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Sie macht ihren Alex mundtot

Im Interview mit "RTL" geriet Sophia Thomalla nun zum Thema "Weltfrauentag" in Plauderlaune und gab dabei gleichzeitig einen intimen Einblick in ihre Beziehung preis! So gab sie zu verstehen, dass sie in ihrer Beziehung mit dem Tennisstar Alex definitiv die Hosen anhat. Sophia offenbart über Alex: "Er hat generell gar keine Chance gegen mich. Also ob Weltfrauentag oder nicht – ist egal. Ich habe immer das Sagen!" Autsch! Macht Sophia ihren Alex etwa mundtot? Wohl kaum! So teilte das Paar erst neulich wieder eine Reihe von Fotos von sich, welche sie im gemeinsamen Liebesurlaub in Brasilien zeigten. Von schlechter Stimmung kann somit nicht die Rede sein...