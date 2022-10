Sophia Thomalla & Calvin Kleinen: Jetzt macht er es offiziell!

Sophia Thomalla sorgt mit ihrem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Auch mit ihrer kessen Art als Moderatorin bei der Reality-Show "Are You The One" bleibt Sophia Gesprächsthema. Bei der jüngsten Staffel der VIP-Version von "Are You The One" lernte sie jetzt den Reality-Star Calvin Kleinen kennen. Calvin, unter anderem bekannt aus "Temptation Island" oder "Couple Challenge", lässt jetzt eine Bombe platzen: Geht da was zwischen ihm und Sophia?

