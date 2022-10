Sophia Thomalla: Jetzt schleicht sich dieser Mann zurück in ihr Leben

Sophia Thomalla hat sich in der deutschen Fernsehlandschaft schon lange einen Namen als Moderatorin gemacht. Neben dem RTL-Format "Are You The One" wirkte sie bereits in etlichen weiteren TV-Sendungen mit. Unter Anderem auch in Stefan Raabs Kult-Event der Wok WM. Nun, da das Format sein Comeback im Fernsehen feiert, blickt die 33-Jährige mit emotionalen Worten zurück und kommt aus dem Schwärmen für den Entertainer gar nicht mehr heraus.