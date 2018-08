Sophia Wollersheim: Auch sie ist raus bei "PBB"!

Reddit this

Oh je, was ist nur in der diesjährigen "Promi "-Staffel los? Nachdem gestern der Auszug von bekannt gegeben wurde, erschütterte kurze Zeit später die Nachricht die Öffentlichkeit, dass auch Sophia Vegas den Container verlassen musste...

Silvia Wollny: Riesen Angst nach dem PPB-Aus! Ihre Kinder sind am Ende!

Silvia Wollny leidet unter einer Gürtelrose

Wie gestern Abend bekannt gegeben wurde, müsse Silvia Wollny sich auf Grund einer Gürtelrose in ärztliche Behandlung geben. Die Power-Mami musste deshalb frühzeitig den "PBB"-Container verlassen, um eine Ansteckungsgefahr für die anderen Bewohner zu vermeiden. Vor allem Sophia Vegas stand dabei auf der "Gefährdeten-Liste" ganz oben.

Silvia Wollny und Sophia Vegas sind raus bei "PBB"

Während Silvia den Container wegen ihrer Gürtelrose verlassen musste, musste auch Sophia Vegas in ein Hotel umziehen. Der Grund: Eine Gürtelrose kann für eine Schwangere höchste Gefahren darstellen. Ob sie in den Container zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass es beiden bald wieder bessergeht!