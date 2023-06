Sophia Vegas: Schulverbot für Tochter Amanda! Die Fans sind entsetzt

Als die kleine Amanda das Licht der Welt erblickt hat, waren die Fans von Sophia Vegas sich zunächst nicht ganz sicher, was sie davon halten sollen. Immerhin drehte sich das Leben der Blondine lange nur um Schönheitsoperationen und Beauty-Behandlungen. Doch die Ex von Bert Wollersheim hat allen bewiesen, dass tatsächlich eine fürsorgliche und liebevolle Löwenmama in ihr steckt. Ihre Tochter ist und bleibt der Mittelpunkt ihres Lebens!