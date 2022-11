Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Ihre Ehe ist zum Scheitern verurteilt

Sie sind zu unterschiedlich

Erst vor wenigen Wochen hat Stefan Mross offen über seine Ehekrise gesprochen. "Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren", gestand er gegenüber "Bild". "Anna und ich versuchen gemeinsam, unsere Probleme in den Griff zu bekommen." Obwohl die Fans sich natürlich sehr wünschen, dass die beiden sich wieder zusammenraufen und richtig glücklich werden, ist es auch kein Geheimnis, dass sie total unterschiedlich sind. Besonders Stefans ausgeprägter Ordnungssinn sorgt immer wieder für Zoff. "Schuhe ausziehen, reingehen, zweimal am Tag muss gewischt werden, es muss einfach Staub gesaugt werden. Haare auf dem Boden... Ja gut, dass Haare fliegen, es ist so, aber dann bin ich schon wieder mit meinem Akkustaubsauger hinterher", gesteht er bei "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum!". Zu viel für Anna-Carina! "Ich bin eher so, ich verschiebe gerne auch mal was auf den nächsten Tag", gibt sie zu. Und schon das Aufstehen am Morgen kann zum Streitthema werden! Denn Stefan ist ein absoluter Morgenmuffel, während Anna-Carina gerne früh wach ist. "Also ich wecke ihn fast jeden Tag auf, ja", erklärt sie im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Auweia!

Klingt fast so, als würden all diese Dinge wie ein Damoklesschwert über der Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack hängen…