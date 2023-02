Stefan Mross: Aus und vorbei! Er bangt um seine Karriere

Stefan Mross macht Unterhaltung für die ganze Familie, so ist es seit über 30 Jahren. Aber kann es so auch weiterhin bleiben? Denn wie glaubhaft kann ein Mann fröhliche Unterhaltung machen, wenn seine Seele doch so sehr leidet? Einige Konzerte seiner "Immer wieder Schlager"-Tournee wurden schon abgesagt. "Aus logistischen und organisatorischen Gründen", so die offizielle Begründung. Komischerweise konnte aber ein Termin "wegen der großen Nachfrage" verschoben werden. Alle anderen nicht. So liegt die Vermutung nahe, dass es bei den anderen keine große Nachfrage gab – und das der wahre Grund für die Absage ist. Laufen Stefan nun auch noch seine Fans davon?

Als seine Ex Anna-Carina jüngst nach nur zwei Jahren Ehe ging, nahm sie mehr mit als nur einen Teil seines Herzens. Sie nahm ihm auch die Zuversicht. Dunkle Zeiten für einen heiteren Mann...