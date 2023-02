Stefan Mross: Spurlos verschwunden! Große Sorge um den Moderator

Der letzte Eintrag auf seiner Internetseite ist vom Januar. "Wie sehr ich mich auf ,Immer wieder sonntags‘ freue", schreibt Stefan da. Seitdem herrscht Schweigen. Dabei hält der Moderator seine Fans sonst eigentlich regelmäßig mit Informationen und kleinen Geschichten auf dem Laufenden. Doch diesmal – Funkstille!

Dazu passt: Auftritte im Januar und Februar wurden abgesagt. Die offizielle Begründung hinterlässt einen schalen Beigeschmack: "Aus logistischen und organisatorischen Gründen" sei das geschehen und weil Stefan seine Auftritte "legendär" machen möchte und dafür noch Zeit benötige. Immerhin: Die Termine ab März finden statt, versichert Mross. Doch kann man das glauben? Denn: Viele der Konzerte, die Stefan noch mit Ex-Frau Anna-Carina spielen sollte, sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. Ob die beiden dann plötzlich im März gemeinsam auf der Bühne stehen werden? Schauen wir mal!

Sicher ist: Stefan Mross leidet noch immer unter dem plötzlichen Ehe-Aus. Besonders schlimm ist es, seit Anna-Carina sich fröhlich mit ihrem neuen Freund Daniel in der Öffentlichkeit zeigt. Küssend, verliebt, kuschelnd. Und dann gibt Ana-Carina in einem Skandalinterview alleine Stefan die Schuld für das Scheitern der Liebe. "Ich musste mich aus meiner Ehe befreien", sagt sie. Und mit Jammerton: "Es ging mir emotional und körperlich nicht gut. Ich habe abgenommen, hatte Hautprobleme, konnte schlecht schlafen …"

Seit diesen verletzenden Worten und Taten seiner Ex-Ehefrau ist Stefan Mross also quasi abgetaucht. Vielleicht ja, um sein gebrochenes Herz zu heilen? Um in Ruhe wieder zu sich selber zu finden? Fernab des Scheinwerferlichts. Fernab vom Trubel um sein Ehe-Aus. Vielleicht war es wirklich an der Zeit, alles einmal neu zu strukturieren: sich selbst, das Leben, die Zukunft. Ohne Anna-Carina. Ob es dem TV-Moderator und Musiker gelingt? Das alleine kann – wie so oft – nur die Zeit zeigen…

