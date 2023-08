Stefan Mross: Drama um seine neue Beziehung! Er setzt alles aufs Spiel

Manche Fehler muss man offenbar öfter machen, bis man daraus lernt – oder eben nicht. Stefan Mross kann ein Lied davon singen. Der "Immer wieder sonntags"-Moderator ist erneut auf dem besten Weg, mit seinem Kontrollwahn die noch junge Liebe zu Sängerin Eva Luginger zu zerstören.

Es ist kein Geheimnis: Stefan Mross kann einfach nicht allein sein! Dafür gibt seine Freundin Eva jetzt sogar ihre Gesangskarriere auf. Sie will für ihn im Hintergrund arbeiten, als seine Angestellte – nur um immer bei ihm sein zu können! Beide wohnen schon in einem neuen Haus in Tirol, alles ging ganz fix. Wie immer bei Stefan. Mit jeder neuen Frau ist er schnell zusammengezogen. Warum? Einsamkeit hält der Entertainer nicht aus.