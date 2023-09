Stefan Mross: Große Sorge! Er versucht seinen Schmerz zu betäuben

Zu Beginn der Sendung wiegelt Mross ab, er sei bloß "ein bisschen angeschlagen" – alles halb so wild. Doch die Wahrheit ist eine andere! "Stefan ist total krank", erzählt seine Freundin Eva Luginger besorgt. Aber Bühne gegen Bett tauschen? Pah! Das kommt für den Vollblut-Entertainer nicht infrage. The Show must go on!

Stattdessen will er funktionieren, um jeden Preis! "Er hat sich mit Medikamenten vollgepumpt, damit er moderieren kann", so Eva. Worte, die jeden Mediziner den Kopf schütteln lassen. Aber warum setzt Stefan seine Gesundheit so leichtsinnig auf’s Spiel und kuriert sich nicht aus?

Vielleicht, weil er Angst um seinen Job hat? Der stand zuletzt wegen einiger Fauxpas quasi auf der Kippe. Zu viele Negativschlagzeilen über den einstigen Saubermann hinterließen bei seinem Sender ein "Geschmäckle": Der Vorwurf seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack, er sei dem Alkohol verfallen – und auch seine Vorstrafe wegen einer Hotel-Prügelei. In dieser Situation dann eine geplante, teure Sendung wegen einer Grippe absagen? Geht nicht, entschied der Moderator für sich. Aber es ist eine Zerreißprobe für jedes noch so starke Nervenkostüm...