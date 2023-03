Stefan Mross nach Strafbefehl: Sein TV-Aus ist besiegelt!

Er sei ein "Schlagerfuzzi" und "Playback-Künstler". Diese fiesen Beschimpfungen musste sich Stefan Mross anhören, als er am 1. Mai 2022 in einem Leipziger Hotel verbal attackiert wurde. Doch statt Ruhe zu bewahren, knallten bei dem Schlagerstar alle Sicherungen raus und er packte den aufdringlichen Unbekannten am Kragen. Dass dieser Vorfall Konsequenzen haben würde, war Stefan Mross schnell klar. Doch wie weittragend sie sein würden, wird er damals wohl noch nicht geahnt haben.

Denn neben einer Geldstrafe muss Stefan Mross nun auch seinem Arbeitgeber "SWR" Rede und Antwort zu dem Vorfall stehen. Denn der Sender soll ziemlich verärgert sein! Sie zweifeln an, ob der Schlagersänger noch geeignet dafür sei, die Sendung "Immer wieder sonntags" zu moderieren. Gegenüber "BILD" teilt die Pressesprecherin mit: "Wir sind mit Stefan Mross im Gespräch mit dem Ziel, den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufzuklären." Es bleibt also abzuwarten, ob Stefan Mross die beliebte Show im "SWR" weiter moderieren kann oder ob ihm nun das TV-Aus droht. Wirklich bitter!

