Stefan Mross & Eva Luginger: Große Sorge! So gefährlich ist ihre Liebe

Stefan Mross hatte es schon einmal geschafft, vom Alkohol loszukommen. Doch da hatte er seine Noch-Ehefrau Anna-Carina an seiner Seite. Seine neue Liebe Eva dagegen lebt nicht gerade abstinent. Schon wieder wurde der Moderator dabei beobachtet, wie er dem Alkohol reichlich zusprach. Während eines Auftritts von Eva in Geisenhausen (Niederbayern) genehmigte sich der Sänger ein Bier nach dem anderen. Das berichtet zumindest "Das Neue Blatt".

Warum nahm Eva den 47-Jährigen mit in das Konzert? An einen Ort, an dem er dieser großen Versuchung ausgesetzt ist. Sieht die 35-Jährige keine Notwendigkeit, ihm zu helfen? Und findet seinen Konsum gar nicht so schlimm? Nun ja, so überraschend ist das nicht. Eva trinkt selbst gerne eine Mass Bier. Als Sängerin, die häufig in Bierzelten auftritt und mit Bierseligen feiert, scheint das ganz normal zu sein. Und für eine gebürtige Niederbayerin ist das Gebräu nun mal Tradition...