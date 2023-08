Stefan Mross: "Immer wieder sonntags"-Eklat! Bittere Enttäuschung macht sich breit

Die Zuschauer von "Immer wieder sonntags" sind erzürnt! Erst wurde die Sendung vor ein paar Wochen aufgrund einer anderen Sendung verschoben und nun auch noch das! "Immer wieder sonntags"-Fans gehen auf die Barrikaden!

In der Show vom vergangenen Wochenende trat Moderator Stefan Mross gegen den Musiker und Zuschauer-Liebling Tim Peters in einer Bungee-Trampolin-Challenge an. Soweit so gut. Doch während der Show erklärte Stefan Mross den Zuschauern den Hintergrund zu der sportlichen Einlage: "Das haben wir gestern schon aufgezeichnet, aus Sicherheitsgründen. Es ist ja doch ein bisschen groß und passt nicht in unsere 'Immer wieder sonntags'-Arena. Wir wollen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen in der Arena auch schützen."

Und genau das sorgte bei den Zuschauern für erheblichen Unmut. Denn normalerweise wird die "Immer wieder sonntags" live ausgestrahlt. Doch das war nun zum wiederholten Male nicht der Fall. Auf "X" (ehemals "Twitter") schrieb ein User misstrauisch: "Soso, aufgezeichnet 'wegen Sicherheitsgründen'..." Ein anderer wiederum postete auf der Social-Media-Plattform: "Das ist sowas von zum Fremdschämen."

Ob die Entscheidung des Senders vielleicht auch damit zusammenhing, dass Stefan Mross in einer vergangenen Live-Show von einem Stand-up-Paddle-Board ins Wasser stürzte? Möglich ist es. Aber genau diese Pannen sind es, die die Fans der Show so sehr lieben...