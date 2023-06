Stefan Mross: "Immer wieder sonntags"-Klatsche! Sein einstiger Freund nimmt ihm den Platz weg

Denn Borg ist zurück in der ersten Reihe. Nach seinem bitteren "Musikantenstadl"-Aus 2015 bekommt der SWR-Moderator wieder den besten ARD-Sendeplatz am Samstagabend. Am 29. Juli präsentiert er seinen "Schlagerspaß" um 20.15 Uhr. Und zwar aus dem Europapark in Rust! Also genau von dort, wo sonst „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross aufgezeichnet wird!