Stefan Mross: Intrigen & Alkohol! Jetzt packt Ex Anna-Carina ALLES aus

Nur vier Wochen nachdem sie die Trennung bekannt gaben, hatte Stefan schon eine neue Frau an seiner Seite: ihre ehemalige beste Freundin Eva Luginger. Anna-Carina und sie waren lange unzertrennlich. Eva begleitete die Sängerin 2021 sogar auf ihrer Tour. "Ich habe alles mit ihr geteilt. Sie schlief in meinem Hotel-Bett, nannte mich meine Besti, meine Super-Anna." Als es in der Ehe kriselte, suchte Anna-Carina Rat bei ihrer Vertrauensperson. "Das war eine schwierige Zeit für mich, ich brauchte meine beste Freundin. Ich wollte meine Ehe nicht einfach aufgeben. Eva riet mir, meinen eigenen Weg zu gehen, mich von Stefan zu trennen." Dabei wollte sich die Kindergärtnerin nur selbst an ihren Mann ranmachen, schrieb ihm immer wieder heimlich. "Als ich sie darauf ansprach, blockierte sie mich auf ihrem Handy!"