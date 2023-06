Stefan Mross: Krankenhaus-Schock! Das geschah hinter den Kulissen

Hat sich Annemarie Eilfeld jetzt zu viel zugemutet? Die Schlagersängerin war am vergangenen Sonntag in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" zu Gast und performte bei 30 Grad auf der in der prallen Sonne liegenden Bühne von Moderator Stefan Mross. Nachdem sie ihren neusten Song "So lang gewartet" zum Besten gegeben hatte der Schock - die 33-Jährige erlitt einen Hitzeschlag und musste in die Notaufnahme. Nun meldet sie sich aus dem Krankenhaus zurück...