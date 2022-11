Stefan Mross & Kate Merlan: Jetzt ist es raus!

In letzter Zeit tauchte der Schlagersänger öfters in den Instagram-Stories von Tattoo-Model Kate Merlan auf. Die beiden fuhren in seinem Auto, gingen gemeinsam zu einem Chiropraktiker Chris Schittko. Auf einem Bild liegt Kate auf der Liege, auf einem anderen wird Stefans Kopf eingerenkt. "Krasseste und beste Behandlung ever ever ever", kommentiert sie die Schnappschüsse und markiert Stefan sogar. Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, sollen die beiden an einem geheimen Projekt arbeiten.