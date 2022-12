Stefan Mross: Nach der Trennung - SIE ist seine neue Flamme!

"Kate ist ein außergewöhnlicher Mensch"

Gerade postete Kate ein Foto von sich und dem "Immer wieder sonntags"-Moderator beim Chiropraktiker. Wenig später verkündete sie, mit ihm nun alleine im Auto unterwegs zu sein. Fans sind sich sicher: Bei den beiden, da geht doch was! Alles rein beruflich, wiegelt der Sänger ab. Kommendes Jahr soll er Teilnehmer der RTL2-Show "Kampf der Realitystars" sein – so wie Merlan bereits zwei Jahre zuvor.

Ob er sich von ihr bloß Tipps geholt hat? Fraglich. Schließlich schwärmt Stefan in den höchsten Tönen von Kate: "Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch." Außergewöhnlich, weil sie es schafft, ihn nach dem Liebes-Aus so schnell gekonnt auf andere Gedanken zu bringen? Und überhaupt – getreu dem Motto "Party statt Tränen" tanzt der Sänger gerade durch die ganze Welt: Reise nach Ägypten, Dreharbeiten in Warschau, Auftritte in München – um sich von der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina abzulenken.

Und die turtelte nur eine Woche nach dem Liebes-Aus mit ihrem neuen Lover – ein gut aussehender Manager aus Linz. Ein Schlag ins Gesicht für Stefan. Aber Kate wird sicher auch diese Tränen trocknen ...

