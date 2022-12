Stefan Mross: Neues Trennungsstatement! Jetzt ist es raus

Sowohl Stefan Mross als auch Anna-Carina Woitschack blicken auf "6 aufregende, gemeinsame Jahre zurück". Anscheinend fließt zwischen den beiden kein böses Blut - so lassen sie es zumindest in ihrem Statement klingen. Ob Stefan seiner Ex ihr doch sehr frühes, neues Liebes-Glück wirklich "aus vollem Herzen zu gönnen" vermag, ist so kurz nach der Trennung zwar fraglich, jedoch scheint ihnen aktuell nichts wichtiger zu sein, als einen Rosenkrieg zu vermeiden. Auch die Fans sprechen ihnen, nach diesen emotionalen Worten, gut zu: "Ihr macht das so schön. Wünsche euch beiden viel Kraft und alles Glück dieser Welt" oder "Ich hab alle Achtung vor euch. Musik verbindet und macht Stark. In euer privatem Leben wünsche ich jedem einzelnen alles erdenklich Gute" lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren.

Warum sich ihr Ehe-Aus bereits seit Längerem anbahnte, erfährst du im Video: