Stefan Mross: Offiziell! Er hat eine Neue

Jetzt ist es raus! Nur wenige Monate nach der Trennung von seiner (Noch-)Ehefrau Anna-Carina Woitschack hat Stefan Mross eine Neue! Nach nur zwei gemeinsamen Ehejahren trennte sich das einstige Traumpaar im letzten Jahr. Anna-Carina trauerte scheinbar nicht lange um ihren Ex und bestätigte bereits vor einigen Wochen, wieder in festen Händen zu sein: Der neue Mann an ihrer Seite ist Daniel B., ein österreichischer Geschäftsmann.

Für Stefan war diese Nachricht ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Doch scheinbar hat auch er die Trennung mittlerweile verkraftet, denn wie "Bild" jetzt erfahren haben will, hat auch Stefan schon eine neue Liebe gefunden!