Stefan Mross: Schlimmer Verdacht! Jetzt muss Freundin Eva ganz stark sein

Bei ihrer Vorgängerin war das ganz anders. Anna-Carina Woitschack wurde von Mross systematisch zur Berühmtheit aufgebaut, die ehemalige "DSDS"-Kandidatin gehört deshalb heute zu den Stars der Schlagerbranche. Vor einem Millionenpublikum präsentierte er sie immer wieder als seine große Liebe, er heiratete Anna-Carina im Sommer 2020 sogar live im Rahmen einer TV-Show vor einem Millionenpublikum. Und das zahlte sich für beide aus: Für ihn als erfolgreichen Moderator, für sie als Sängerin, die auch nach der Trennung noch überaus erfolgreich ist.

Doch auf eine Fortsetzung der Liebes-Show, diesmal mit Eva Luginger in der Hauptrolle, wartet man jetzt vergeblich. Warum? "Ich habe nicht vor, stärker ins Rampenlicht zu drängen, sondern will ihn vor allem unterstützen", sagte Eva vor ein paar Wochen mal in einem Interview. Kann man ihr das glauben? Denn schließlich ist die 35-Jährige selbst eine ehemalige "DSDS"-Kandidatin, die noch auf den großen Durchbruch hofft. So wie Anna-Carina damals …

Immerhin: Bei einer von Eva organisierten Veranstaltung im oberbayerischen Taufkirchen tauchte Mross dann doch auf. Aber nicht um mit ihr gemeinsam zu singen – er trug zwei Solo-Nummern vor, dann verschwand er wieder. So, als ob er bloß nicht mit ihr gemeinsame Sache machen wollte …