Stefan Mross & Andrea Kiewel: Unfassbar, aber wahr!

Wie nämlich die jüngsten Einschaltquoten von "Immer wieder sonntags" zeigen, hat Andrea Kiewel mit ihrem "Fernsehgarten" die Sendung von Stefan am vergangen Sonntag meilenweilt überholt. Obwohl bei "Immer wieder sonntags" von Stefan wahre Hochkaräter der Branche eigenladen wurden, wie beispielsweise Fantasy und VoXXclub, konnte er mit Andrea und dem "Fernsehgarten" einfach nicht mithalten. Während bei Kiwi 1,97 Millionen Zuschauer einschalteten, waren es bei dem Ex von Anna-Carina gerade mal 1,34 Millionen Zuschauer! Autsch! Was für ein vernichtender Schlag für Stefan! Doch wenigstens kann sich Andrea Kiewel über ihre Quoten freuen. Schließlich geriet auch sie in der Vergangenheit immer wieder in Verwurf, auf Grund ihrer Moderationen. Wie es für den "Immer wieder sonntags"-Moderator jedoch weitergeht, bleibt abzuwarten ...

Auch interessant

Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: